Luni, 19 Martie, 20:13

Vasile Miriuță le-a răspuns contestatarilor care i-au dorit plecarea din funcția de antrenor al lui Dinamo.

"Eu cunosc președinți adevărați de fotbal în Liga 1, cum ar fi domnul Iuliu Mureșan. Am avut foarte puține legături cu domnul Alexandru David. Aveam linie directă la Ionuț Negoiță. Doar la o ședință am fost împreună. Atunci s-au hotărât jucătorii care pleacă, în iarnă. Toți am fost de acord, nu doar Miriuță! Eu am spus ce președinți cunosc. Nu spun mai multe.

Eu aș fi plecat oricum, aș fi mers la domnul Negoiță. Nu poți sta fără susținere. Am fost sabotat din interior. Atât pot spune. Doar Negoiță m-a dorit. Sunt 3 oameni cărora pot să...