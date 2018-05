Acuzaţii şocante într-o biserică din judeţul Vaslui. În ziua nunţii şi a botezului copilului, o mireasă în scaun cu rotile s-a trezit dată afară din lăcaş cu tot cu nuntaşi de către preot. Oamenii spun că duhovnicul ar fi fost beat.

Scene incredibile în comuna Iana din Vaslui. Un preot care trebuia să oficieze o nuntă și botez s-a îmbătat și, după ce a fost apostrofat de enoriaşi, i-a dat afară din biserică.

„Astãzi am clacat. Am fost informat cã am șapte reclamatii, de la sapte oameni pentru care Biserica e strãinã, si apãrare de la nimeni, si am cãzut... citeste mai mult

