Mirela Voicu este unul dintre jurnaliștii cu experiență, unul dintre puținii jurnaliști adevărați care au mai rămas în presă. A transmis din zone de război, a făcut cele mai emoționante live-uri pe care le-am văzut vreodată. Puțini sunt cei care știu că pe primul loc pentru Mirela nu este meseria de jurnalist, ci cea de mamă. Ea are o fetiță, Maia, scrie fashionmoms.ro.

Fashionmoms: Lumea te știe de la televizor, jurnalistul aprig, amuzant și tăios în același timp. Tu ești și mamă, mamă de fată. Câți ani are Maia, fiica ta?

Mirela Voicu: Maia are 9 ani!

Fashionmoms: Povestește-ne despre primul moment în care ai... citeste mai mult