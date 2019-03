Mirela Vaida a vorbit în exclusivitate, la Antena 3, despre nașterile naturale. Îndrăgita actriță susține că militează pentru acest tip de naștere.

”Legat de nașterile naturale, eu am o problemă. Eu militez pentru nașterile naturale. Mi-a fost frică, dar dacă e naturală însemană că așa a fost dat. Noi suntem construite să naștem natural. Eu am avut o problemă și nu am avut indicație de naștere naturală. Am făcut-o însă, pentru că am avut încredere în Dumnezeu, în mine și în doctorița mea. Am o problemă cu procentul de 85% al nașterilor prin cezariană, care este foarte mare în România, în raport cu restul Occidentului”, a declarat Mirela Vaida.

