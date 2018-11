Mirel Rădoi (37 de ani) a revenit "încărcat" de la tragerea la sorţi pentru Campionatul European Under 21 din 2019 şi a dezvăluit ce reaţie au avut selecţionerii Angliei şi Franţei când au aflat că vor da peste România şi Croaţia în faza grupelor.

Cele două decenii pe care le-am petrecut departe de turneele finale destinate jucătorilor sub 21 de ani au făcut ca România să nu mai sperie pe nimeni, iar selecţionerul Mirel Rădoi a simţit asta pe propria piele imediat după finalul tragerii la sorţi care a trimis România în Grupa C de la EURO, alături de Franţa, Anglia şi Croaţia: "Imediat după tragerea la sorţi, antrenorii primelor două echipe... citeste mai mult

