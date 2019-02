Cunoscut sub numele Grigore Cartianu, a intrat în legendă sub numele „Gregoar Lecriven”, în urma precizării „moaosi-jo-sui-ecriven” slobozit către Paulo Coelho, împreună cu o broșură cu dedicație despre Gică Hagi împinsă drept mărturie, la începutul unei vizite făcute de scriitorul sud-american în redacția EvZ, scrie jurnalistul Mirel Curea.

Ei bine, la începutul acelui an 2007, Gregoar a scris un editorial de pomină în cotidianul EvZ. În care arăta că nu are rost să o așteptăm pe Fecioara Maria, din... citeste mai mult