Dinamo a pierdut al doilea meci din play-out, în deplasarea de la Mediaş, 1-2. Deşi alb-roşii au deschis scorul în al patrulea minut al partidei, după doar şapte minute gazdele au restabilit egalitatea. Golul victoriei a fost marcat în minutul 58, atunci când jucătorul David Caiado a profitat de gafa uriaşă a lui Ricardo Grigore.

"Am început bine, am şi reuşit să înscriem, dar am luat două goluri care puteau fi uşor evitate. Prima repriză a fost o repriză mai bună pentru adversari, în afară de gol, au mai avut situaţii, iar o fază care nu anunţa nimic, lucruri simple, nu laşi mingea să treacă...este o greşeală a unor jucători fără experienţă şi uite aşa reuşeşti... citeste mai mult

