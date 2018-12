Mircea Rednic, ironizat de Mihai Stoica: "Boss, ....". Cum l-a pus la punct pe antrenorul lui Dinamo

Mircea Rednic a fost ironizat de Mihai Stoica, cel care a urmărmit conferinţa de presă susţinută de Dinamo şi în urma căreia a avut de clarificat un aspect.

Directorul sportiv al FCSB a taxat o eroare de exprimare a antrenorului dinamovist şi i-a explicat cum stă situaţia de fapt printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook: "Fragment conferinta de presă Dinamo : ''...jucăm cu echipa DUPĂ locul 1...'' Nu, boss, noi suntem după locul 1 şi a trecut derby-ul. Voi jucaţi contra celor DE PE locul 1", a scris oficialul FCSB.

"Prima oară am venit când s-au schimbat 18 jucători, 2006 - 2007. Am luat campionatul, am trecut în primăvara europeană. Cu ce echipe am fost în grupe.... citeste mai mult

acum 59 min. in Sport, Vizualizari: 31 , Sursa: Pro Sport in