Dinamo a câştigat fără probleme în faţa lui Hermannstadt, scor 2-0, iar Mircea Rednic a avut o stare de spirit bună la finalul partidei. A recunoscut că oaspeţii ar fi meritat un gol, s-a amuzat pe seama numelui lui Elvis Kabashi, nou fotbalist al "câinilor" şi a dezvăluit că Facundo Mallo va semna în curând.

"În repriza a doua am cam suferit, cred că Sibiul merita să înscrie un gol. Am făcut o primă repriză bună, în a doua repriză nu ştiu de ce am făcut pasul napoi, dar ne-am apărat bine. Păcat că ultima soluţie aleasă nu a fost bună. Trebuie să înţelegem că sunt jucători care au venit târziu. Jucătorii au nevoie... citeste mai mult

acum 50 min. in Sport, Vizualizari: 15 , Sursa: Pro Sport in