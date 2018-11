Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Mircea Rednic, a anunţat, duminică, într-o conferinţă de presă, că în cursul zilei de luni gruparea alb-roşie va efectua alte două transferuri, după ce vineri a fost legitimat internaţionalul albanez Naser Aliji.

"Rednic aduce jucători ca să întărească lotul, să îl crească în calitate. Nu e uşor să găseşti jucători care în 2 săptămâni să poată juca minimum 60 de minute. Azi vor veni încă doi jucători, iar mâine vor semna. Apoi va mai veni încă unul... De fapt sunt doi. Au plecat 4, vin 3, plus 1, plus 1. Naser (n.r. - albanezul Naser Aliji) a ajuns deja. Naser are contract 4.000 (n.r. - 4.000... citeste mai mult