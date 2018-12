Mircea Rednic le-a făcut un cadou de Crăciun fotbaliştilor săi. Potrivit doardinamo.ro, jucătorii au voie să revină la lot, pe 9 ianuarie, cu maximum un kilogram în plus, altfel, la fiecare două kilograme depuse, vor fi nevoiţi să plătească o amendă, începând cu 500 de euro.

Programul oficial al lui Dinamo în pauza de iarnă:

9 ianuarie: reunirea lotului (Săftica)

10 ianuarie: vizita medicală (INMS)

11-25 ianuarie: stagiu de pregătire centralizată în Turcia (Antalya)

13 ianuarie: joc amical, DINAMO vs Hajduk Split (Croaţia)

16 ianuarie: joc amical, DINAMO vs Sion (Elveţia)

20 ianuarie: joc amical, DINAMO vs Metalurgs Liepaja (Letonia)

23 ianuarie: joc amical, DINAMO vs... citeste mai mult

