"România are o grupă grea. Cu Spania însă a avut mereu meciuri bune, meciuri echilibrate. Sunt fericit că nu am căzut cu România. Dacă picam cu România, îmi dădeam demisia. Serios! Era singurul adversar pe care voiam să îl evit. I-am spus şi lui Răzvan asta. E imposibil să pregătesc un meci cu asemenea implicaţie emoţională. Era prea mult pentru mine! Aşa a fost şi la duelul cu Rapid, când eram antrenor la Şahtior. Mi-a fost greu de tot să îl înfrunt pe Răzvan.

Eu am fost căpitan doar al României. Am refuzat banderola oriunde am mers după aceea. Nici la Dinamo sau la Hunedoara... citeste mai mult

azi, 15:53 in Sport, Vizualizari: 33 , Sursa: Adevarul in