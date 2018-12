Portarul ucrainean Andriy Pyatov a dezvăluit ce-i cerea antrenorul Mircea Lucescu, cei doi colaborând la Şahtior. Goalkeeperul e titular în poarta "minerilor" din 2007 şi a bifat peste 250 de meciuri pentru echipa unde Il Luce a scris istorie, câştigând inclusiv fosta Cupă UEFA, actuala Europa League.



"Imi aduc aminte ca Mircea Lucescu imi cerea sa fac cel putin 5 kilometri in fiecare meci. Trebuia sa fiu in forma, asa ca mergeam fara oprire in timpul meciului. Stiu ca intr-un meci am mers chiar si 6.5 kilometri", a spus Pyatov conform presei străine, completând că jucătorii de câmp trebuiau să alerge în medie... citeste mai mult

acum 46 min. in Sport, Vizualizari: 27 , Sursa: Pro Sport in