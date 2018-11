Mircea Lucescu, selecționerul Turciei, se apără în fața celor care-i cer insistent demisia: ”Presa turcă trăiește doar din polemică. Știu să-mi fac meseria, am o istorie în spate și am riscat lucrând în această manieră”.

Mircea Lucescu a încheiat anul la naționala Turciei cu o remiză albă marți, 0-0 în amicalul contra Ucrainei, promovată în Liga A a Națiunilor. Prilej pentru comentatorii sportivi să-i ceară din nou să plece.

"Trebuie dat afară imediat! Lucescu nu mai are fani în Turcia", a spus Hıncal Uluç la emisiunea "Minutul 90".

"Ne face să suferim privind naționala și ne... citeste mai mult

