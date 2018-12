La ceremonia de la Teatrul Odeon, Mircea Lucescu a primit titlul de cetăţean de onoare al Bucureştiului. La eveniment, antrenorul român a fost susţinut de întreaga familie, inclusiv de strănepotul Lucio, căruia tehnicianul i-a dedicat distincţia

Singurul absent al ceremoniei a fost Răzvan, care are meci duminică, 23 decembrie, în campionatul Greciei cu PAOK.

"Vreau să dedic această distincţie strănepotului meu, Lucio. Sper să calce pe urmele bunicului şi străbunicului. Sper să reprezinte ţara, aşa cum am reprezentat-o noi. Am crescut cu o dragoste extraordinară pentru Bucureşti. Am cunoscut toate schimbările şi transformările care s-au făcut de-a lungul anilor. Îmi dau seama că,...