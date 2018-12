„Într-o seară, pe la ora 22:00, am plecat de la sediul PNL. Am plecat umilit, jignit. Nu mai contează şi m-am oprit o clipă la Ana, fiica mea. Eram căzut. În timp ce eu eram căzut, aproape că nu vorbeam, nu spuneam aproape nimic, ea s-a uitat pe Internet, s-a uitat la legea electorală capitolul independenţi, şi mi-a zis: hai! Am citit şi am decis să pornim. Am fost singur", a povestit Mircea Diaconu la Antena 3.

Europarlamentarul a mai declarat că nu va mai candida la alegerile europarlamentare din 2019, însă a avertizat că nu va fi nici tăcut.

„Nu mă retrag, dar nu mai vreau să plec la Bruxelles. Nu mă retrag şi nici nu am să... citeste mai mult

