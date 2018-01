Partidul Ecologist Român (PER) Maramureş are iar în fruntea sa un preşedinte nou, şi vechi totodată, în persoana lui Mircea Ciocan. Astfel, după o perioadă în care a fost consilier judeţean şi apoi manager interimar la Spitalul de Boli Infecţioase, Ciocan a revenit la cârma verzilor.

Cât timp a fost plecat din fruntea partidului, locul i-a fost ţinut de Cristian Anghel, ex-primar al municipiului Baia Mare, căruia Ciocan a ţinut să-i mulţumească: „Ca urmare a deciziei din luna decembrie, am revenit la preşedinţia organizaţiei PER Maramureş. În această calitate am apărut astăzi în faţa dumneavoastră, cu câteva... citeste mai mult