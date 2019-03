Mircea Badea a vorbit în pasa emisiunii „Sinteza zilei” cu „În gura presei” despre declarațiile făcute, marți seara, de procurorul-şef interimar al DNA, Călin Nistor.

„Sunt fanul total al noului șef DNA. Nu am cum să nu fiu. Eu aș sta să îl ascult vorbind, putem să îl închiriem și la petreceri? Eu, prima dată, am crezut că e un număr d-ăla de stand-down comedy. Adică a venit unu de stă jos și... foarte tare. Și a zis că are nevoie de șapte vehicule să îl urmărească pe un potențial corupt? Pe zi? I-a luat cât s-ar construi șapte vehicule să... citeste mai mult

acum 12 min. in Actualitate, Vizualizari: 8 , Sursa: Antena 3 in