Mircea Badea a vorbit despre așa-zisă lipsă a susținerii oficiale pentru Kovesi despre care se vorbește în spațiul public, privind candidatura acesteia la funcția de șef al viitorului Parchet European.

”Multă lume se întreabă de ce nu o susține nimeni pe Kovesi. Eu nu am înțeles ce înseamnă să o susținem. Adică ce să fac exact? Nu am înțeles cum să fac. Pe mine nu mă reprezintă Codruța. De aceea nu are sens chestiunea cu "reprezentantul nostru, Kovesi".

Măcar la Eurovision, publicul are șansa să voteze. Apoi vine un juriu de șmecheri și zice: ia uite ce a votat publicul!... citeste mai mult

acum 51 min. in Actualitate, Vizualizari: 13 , Sursa: Antena 3 in