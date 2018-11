Mircea Badea a comentat, luni seară, pe pasa cu emisiunea Alessandrei Stoicescu, "100 de minute", noua culoare a podoabei capilare pe care a adoptat-o procurorul general Augustin Lazăr.

"Mie părul dânsului mi s-a părut vernil. Eu am văzut un DJ la Untold vopsit precum Augustin Lazăr. Pe bune. La ce coafor se duce? Mie mi se pare foarte important pentru profilul psihologic al procurorului-șef.

Se duce la doamna Mimi sau la supermarket și își ia de acolo vopsea și zice lasă că amestec eu într-un bol. Are o stilistă? Nu, că mor aici! Dacă Lazăr are o stilistă... citeste mai mult

acum 41 min. in Politica, Vizualizari: 17 , Sursa: Antena 3 in