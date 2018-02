Realizatorul TV Mircea Badea a comentat la Antena 3 conferința de presă a procurorului DNA Lucian Onea.



"După ce am văzut aseară, cu toții, acele atrocități, ziua a început minunat, a venit comunicatul DNA, în care Codruța ne-a spus că nu e adevărat ce am auzit cu toții pentru că... Voiculescu și Ciutacu. Argumentul poate funcționează la ăia din biserica `martorii lui Kovesi`. Așa ceva? Absolut senzațional! Pixelul albastru se întoarce într-o formă mai precară decât cea inițială. (...) Am râs, am râs după care a venit conferința de presă a lui Onea. Ăsta e fan Garcea? Onea? A venit un Garcea care-și mânca resturile de mâncare de printre dinți în timp ce vorbea fonf, arogant și cu o...