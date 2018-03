Mircea Badea a comentat în emisiunea „În Gura Presei” invitația pe care a primit-o de a se prezenta la secția de poliție. Realizatorul a declarat că nu se va duce, pentru că nu a înțeles despre ce este vorba și că a fost inspirat de șefa DNA, care deși invitată de mai multe ori la Comisia parlamentară de anchetă privind alegerile prezidențiale din 2009, a refuzat de fiecare dată.

„Mâine ar fi trebuit conform hârtiei pe care am primit-o de la Poliție să mă duc la poliție. Reiau pe scurt, am primit o hârtie de la poliție să mă duc mâine, la ora 10, la Ordine Publică, ca să clarificăm ce am scris eu pe Facebook acum două luni, în cazul polițistului... citeste mai mult

acum 58 min. in Actualitate, Vizualizari: 25 , Sursa: Antena 3 in