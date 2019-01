Mircea Badea a început în forţă prima emisiune din an. Prezentatorul emisiunii ''În gura presei'' le-a povestit telespectatorilor săi o întâmplare de domeniul paranormalului.

''Am o fixaţie cu nişte butoni. Circulă nişte butoni pe aici care apar la cămăşile mele (...) I-am luat eu şi i-am aruncat la coşul de gunoi şi au reapărut. I-am luat şi i-am aruncat la un alt coş de gunoi. Au reapărut. Eu cred că cineva are un stoc de 100 de butoni şi a zis: ori de câte ori i-ar arunca ăsta, nu există să nu îi înlocuim noi. Am început anul în forţă. Dacă nici asta nu e... citeste mai mult

acum 19 min. in Actualitate, Vizualizari: 10 , Sursa: Antena 3 in