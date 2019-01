Înmulțirea pâinilor și a peștilor este denumirea sub care sunt cunoscute două dintre minunile lui Iisus. Harul său avea să fie depășit, peste secole, de cel al unui preot din Ștefănești, popa Dumitru Nistor, fost primar, cunoscut și sub numele de înmulțitorul de țărână. ,,Din țărână am fost născuți, în țărână ne vom întoarce, dar să fie destulă, că eu am claustrofobie!" pare să fie dictonul după care s-a ghidat toată viața popa Nistor, cel căruia i s-a atribui minunea transformării celor 500 mp de teren într-un milion de metri... citeste mai mult

