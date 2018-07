În primul semestru din 2018, numărul societăţilor comerciale şi PFA intrate în insolvenţă a scăzut cu 4,08%, faţă de perioada similară din 2017, la 4.486, conform datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe firme şi PFA intrate în insolvenţă sunt în Bucureşti (897, în scădere cu 14,73%) şi în judeţele Bihor (293; plus 16,27%), Iaşi (259; minus 12,79%), Constanţa (239; plus 14,90%) şi Timiş (plus 5,53%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de insolvenţe