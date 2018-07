Minus 2 milioane de euro la investitiile strãine

Valoarea capitalului extern investit in economia judetului Vaslui scade de la un an la altul. Potrivit datelor Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), in perioada 1991 – 2017, in judetul Vaslui au fost infiintate 440 de firme strãine, valoarea totalã a capitalului subscris fiind de 37,5 milioane de euro. Potrivit acelorasi data statistice, la data de 31 decembrie 2015 erau investite de cãtre strãini in economia judetului 39,5 milioane de euro. Practic, in ultimii doi ani, investitiile totale de la nivelul judetului Vaslui s-au diminuat cu 2 milioane de euro. Cu aceste ìperformanteî investitionale, Vasluiul ocupã locul 42 in... citeste mai mult