Am văzut cinci ţări şi patru capitale din Balcani în şapte zile şi şase nopţi prin hoteluri. Am plecat din Bucureşti, am ieşit din România prin Giurgiu/Ruse, am traversat Bulgaria, Macedonia, Albania, Muntenegru, Serbia şi am reintrat în România pe la Porţile de Fier – Bucureşti.

Cum se spune la noi, în România, ca să-i parafrazez pe decidenţii noştri politici, o dată în viaţă eşti dator să vezi Balcanii, aşa sălbatici cum ai auzit tu c-ar fi. Mi-am reconfirmat la finalul călătoriei că ideile preconcepute fac mult rău în lume. Ceea ce odinioară a fost... citeste mai mult

