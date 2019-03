O tânără povestește o întâmplare care a marcat-o profund. A mers la medic și a aflat că are o sarcină extrauterină. A fost extrem de afectată de veste, dar apoi în disperarea sa a ales să facă singurul lucru care depindea de ea.

"Acum trei zile mă duceam la ecograf ca să aflu în câte săptămâni sunt însărcinată.

Eram foarte entuziasmată, dar doctorul se uita, tăcea şi nu ştia cum să-mi zică că sarcina este extrauterină şi că trebuie să mă duc de urgenţă la spital, să-mi facă investigaţii. Am rămas şocată (am un băieţel de 1 an şi 6 luni, care e sănătos), nu ştiam din ce cauză a pus acel diagnostic cumplit, sigur... citeste mai mult