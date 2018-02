Minor cercetat pentru furt calificat

La data de 19 februarie, politistii din cadrul Postului de Politie Comunal Jirlau l-au depistat pe un minor, in varsta de 17 ani, din comuna Jirlau, banuit ca, in dimineata zilei de 15.02.2018, in jurul orei 05:30, ar fi patruns, prin efractie, in curtea unui localnic, in varsta de 28 de ani, si i-ar fi sustras acestuia un motofierastrau, ce se afla intr-o anexa gospodareasca.

Bunul, in valoare totala de 400 de lei, a fost recuperat si inapoiat persoanei prejudiciate, iar in cauza politistii continua cercetarile sub aspectul savarsirii infractiunii de furt calificat.

