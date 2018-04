Minivacanta de 1 mai a debutat cu mii de amenzi in trafic Se pare ca romanii au uitat sa respecte regulile de circulatie, daca ne luam dupa cifrele publicate de IGPR, care ne arata ca in prima zi de minivacanta (28 aprilie), 500 de soferi au ramas fara permis de conducere.

In prima zi a minivacantei de 1 mai, politia a sesizat incalcarea legislatiei in vigoare in 561 de cazuri, 123 de persoane fiind surprinse in flagrant delict. Politia a aplicat 8.853 de sanctiuni contraventionale, in valoare de aproape... citeste mai mult

