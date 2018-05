Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a participat ieri dupa amiaza la cursul de perfectionare cu tema: „Noutati in domeniul salarizarii si acordarea sporurilor in sistemul sanitar. Aprobarea si modificarea structurilor unitatilor sanitare”.

La acest eveniment participa peste 175 de manageri de spital si directori de resurse umane si salarizare din unitatile sanitare din tara.

Ministrul Sanatatii a prezentat reglementarile din domeniul salarizarii in sistemul de sanatate care vor intra in vigoare incepand cu data de 1 mai 2018.

Timp de doua ore, Sorina Pintea a raspuns intrebarilor