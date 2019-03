Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a fost prezent joi, 27 martie, la Pavilionul Expozițional, unde are loc deschiderea târgului de turism organizat de către CCINA.

Prezenți sunt și primarul Constanței, Decebal Făgădău, alături de prefectul Dumitru Jeacă și subprefectul Ionuț Done.

Primarul Decebal Făgădău a declarat că dorește să se pună mai mult accent pe turism pentru dezvoltarea regiunii și i-a promis ministrului că va veni cu noul brand "Dobrogea".

Ministrul a declarat că la târgurile din București, Constanța are cele mai bune standuri, cu cea mai bună promovare.

Trif a mai anunțat că la minister pe masă se află un...