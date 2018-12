sursă foto: News.ro

Ministrului Turismului, Bogdan Trif, a transmis un mesaj cu ocazia Sărbătorilor de iarnă și a Noului An. Demnitarul a vorbit de anul 2018, un an în care încasările în turism au crescut. Mai precis, turismul a adus cu 120 de milioane de euro mai mulți bani în primele 9 luni ale anului 2018 față de anul 2017.

"Suntem într-un moment special, aflat sub semnul celui mai important act din istoria țării noastre, Marea Unire de la 1918, dar și în pragul celui mai important moment politic de la aderarea României la Uniunea Europeană, preluarea Președinției Consiliului Uniunii Europene. Acest context, anul Centenarului și preluarea... citeste mai mult