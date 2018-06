Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a înmânat, astăzi, reprezentanților UNTOLD, diploma de recunoaștere a meritelor deosebite pentru promovarea imaginii României, transmite Ministerul de Turism.

“Mă bucur că am avut ocazia să numesc eu, în calitate de ministru al Turismului, UNTOLD - ambasador al turismului românesc, şi, totodată, chiar dacă sunt convins că organizatorii își vor face treaba, îmi doresc să-i responsabilizez şi să le spun că de acum vor avea o misiune în plus: promovarea turismului şi a imaginii României. Sunt convins că am ales cei mai potriviţi şi mai reprezentativi parteneri şi chiar mă bucur că au acceptat să primească noua învestitură. Am spus că am... citeste mai mult