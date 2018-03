Prezent la Tulcea pentru a discuta cu operatorii turistici din Delta Dunării, ministrul Bogdan Trif s-a arătat foarte dezamăgit de numărul celor care au vizitat această destinaţie de vacanţă şi concediu în ultimii doi ani şi a prezentat, în cuvântul său de început, o statistică destul de îngrijorătoare.

„Observăm că în anul 2016 am avut undeva la 17.000 de turişti. În 2017, am crescut la circa 24.000 de turişti. O creştere procentuală importantă. Dar dacă stăm să analizăm situaţia, dacă am lua aceşti 24.000 de turişti şi i-am duce pe stadionul Arena Naţională, la un meci al României, probabil că stadionul n-ar fi nici pe jumătate ocupat. Noi nu... citeste mai mult