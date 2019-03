Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a declat, luni, într-o conferință de presă că statul paralel este vinovat pentru lipsa autostrăzilor.

Răzvan Cuc susține că angajatorii din transporturi refuzau să mai semneze contracte sau acte adiționale de teama DNA, ceea ce a condus la înterzieri în dezvoltarea infrastructurii.

„În momentul în care am lansat acele proiecte în 2017, am ținut cont de următorul fapt: Am văzut că pe perioada implementării proiectelor apar anumite cheltuieli neprevăzute și de obicei exista un cont de 10% pentru aceste cheltuieli. În acel moment, s-a creat un capitol de rezerve de implementare, care să constituie o...