Firmele care construiesc autostrăzi de zeci de milioane de euro nu au cum să termine la timp aceste lucrări cu 100 de muncitori şi 70 de utilaje, a declarat, joi, ministrul Transporturilor, Lucian Şova, la conferinţa "Connecting Europe through Innovation".

"Starea lucrărilor pe şantiere este mult sub aşteptări. Am avut discuţii cu toţi contractorii de pe aceste şantiere, care m-au asigurat că vor respecta termenele de execuţie. Însă, pe mine nu m-au convins că ţintele de execuţie pentru proiecte de zeci de milioane de euro pot fi atinse cu 100 de muncitori şi 70 de utilaje. Anvergura companiilor care au câştigat aceste lucrări este extrem de mare pe hârtie şi mică în... citeste mai mult