Ministrul Transporturilor Lucian Şova a declarat, în cadrul dezbaterii la Camera Deputaţilor a moţiunii simple prin care USR i-a cerut demisia, că în mandatul său de cinci luni au fost semnate peste 1.100 de acte normative şi există bani pentru cele 13 autostrăzi care sunt în stadiu de şantier.

"Încă din prima zi de mandat am început să identific toate piedicile care stăteau în calea dezvoltării infrastructurii în România şi nu au fost deloc puţine. Vreau să vă informez că în 5 luni de mandat am elaborat, am iniţiat, am aprobat un număr de 22 de ori mai multe acte normative şi documente în... citeste mai mult