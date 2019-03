Ministrul Răzvan Cuc a verificat, împreună cu reprezentanţii CFR SA, stadiul de realizare al obiectivelor de investiţii din infrastructura feroviară, situate pe şantierele deschise pe Coridorul IV paneuropean (Coşlariu - Vinţu de Jos - Simeria - Gurasada - Radna). După ce a văzut stadiul lucrărilor din judeţul Alba, Cuc a declarat că a primit promisiuni ferme din partea constructorului că tronsonul va fi finalizat până la sfârşitul acestui an. Oficialul a declarat că lucrările sunt finalizate în proporţie de 89% şi că tronsonul va fi finalizat până la sfârşitul anului. „Am vizitat gara de la Coşlariu, am vizitat gara de la Alba Iulia, am mers pe tronsonul de cale... citeste mai mult