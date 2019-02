Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a mers joi dimineaţă, 21 februarie, la Parchetul Instanţei supreme şi a precizat că are întâlniri cu preşedintele Asociaţiei Procurorilor din România, Elena Iordache, şi cu Bogdan Licu, adjunct al procurorului general al României.

Tudorel Toader a spus că prezenţa sa la PÎCCJ are loc în baza articolului 132 din Constituţie, conform căruia procurorii îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea ministrului Justiţiei. „Prin urmare, merg să văd cum îşi desfăşoară activitatea”, a continuat Toader.

El a spus că se întâlneşte cu Elena Iordache, preşedintele Asociaţiei Procurorilor... citeste mai mult