Ministrul Sanatatii sustine ca ar putea fi declansat mecanismul de protectie civila in privinta imunoglobulinelor Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, sustine ca urmeaza sa aiba o intrevedere cu producatorii de medicamente, iar in cazul in care nu va ajunge la un consens cu acestia privind imunoglobulinele, va fi declansat mecanismul de protectie civila.

