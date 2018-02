Ministrul sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat miercuri la Realitatea TV că a fost chemată marţi "imperativ" să participe la o reuniune a miniştrilor din ţările Europei de Sud-Est privind vaccinarea, informează Agerpres.ro.

"Avem nevoie urgentă de această lege pentru a putea face lucrurile aşa cum trebuie. Ieri am fost chemată imperativ la o reuniune a miniştrilor din ţările din sud-estul Europei privind vaccinarea. Nu am înţeles de ce. Primisem invitaţia pe minister în primele două zile de mandat. Am declinat, am rugat un secretar de stat să îmi ţină locul,... citeste mai mult