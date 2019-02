Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, le cere oamenilor să nu se mai ducă cu șpagă la medici, deoarece nivelul salarial a ajuns la un punct destul de ridicat printre doctori: „Nu mă feresc s-o spun! S-a ajuns la salarii la care nici eu nu visez și le cer pacienților să nu mai dea plicul!

Am spus că acest fenomen nu va dispărea, că va trece ceva timp până ne vom putea normaliza pentru că prea ne-a intrat în sânge. Principalul „vinovat” este pacientul. El nu ar trebui să dea, dar el se gândește că dacă nu dă, nu este tratat cum trebuie.

Sorina Pintea: Am trimis Corpul de control al... citeste mai mult

acum 26 min. in Sanatate, Vizualizari: 11 , Sursa: Graiul Maramuresului in