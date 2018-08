Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, şi-a făcut miercuri bilanţul celor 6 luni de mandat. Oficialul guvernamental a arătat că a reuşit deblocarea situaţiei privind construcţia spitalelor regionale, al căror termen de finalizare este 2023.

"În şase luni de când am preluat portofoliul Sănătăţii am reuşit deblocarea situaţiei privind construcţia spitalelor, astfel încât pe 13 iulie, la Iaşi, am prezentat draftul studiului de fezabilitate, care va fi predat ministerului în cursul lunii august, iar cererea de finanţare va fi depusă în cursul lunii septembrie la Bruxelles. În 26 iulie am prezentat draftul de spital regional la... citeste mai mult