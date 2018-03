"Săptămâna viitoare va veni în ţară imunoglobulina pe care am achiziţionat-o prin Mecansimul de Protecţie Civilă, plus că vor mai veni încă câteva mii de fiole de la distribuitori care au întins o mână României. Acele zece mii de doze plus câteva mii de doze de la distribuitori", a declarat Sorina Pintea, prezentă vineri la Forumul Naţional de Gineco-Oncologie, organizat de Societatea Română de Chirurgie şi Ginecologie Oncologică, potrivit Agerpres.

România a declanşat pe 5 martie mecanismul de protecţie civilă, care constă în solicitarea ajutorului ţărilor UE şi NATO, în vederea aprovizionării cu imunoglobuline.



citeste mai mult

azi, 13:20 in Eveniment, Vizualizari: 25 , Sursa: Adevarul in