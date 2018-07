Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat că s-a luat decizia de a i se desface contractul de muncă asistentei din Dâmboviţa filmată că a bruscat un copil.

„E un copil abandonat, un copil cu grave probleme de sănătate, asistenta - însărcinată. Am luat legătura cu cei de acolo, cu managerul spitalului şi mi-a spus că comisia de disciplină a luat decizia de a desface disciplinar contractul de muncă al acestei asistente şi că vor anunţa şi Ordinul Asistenţilor. Eu cred că cine nu are vocaţie nu are ce căuta în sistemul sanitar. Trebuie să iubeşti oamenii, să ai simpatie. Această persoană nu are empatie, nu iubeşte oamenii. Îmi este greu să mă exprim. E un comportament pe care categoric îl citeste mai mult