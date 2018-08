„Nu cunoaştem o cifră exactă cu numărul exact de bolnavi care necesită transplant. (...) Există aceste registre care sunt pe fiecare centru în parte. Directorul Agenţiei Naţionale de Transplant, deşi are atribuţii în fişa postului să cunoască aceste date, nu are acces la aceste date. Da, şi mie mi se pare ciudat. Am primit un raport din partea noii conduceri, în care mi se prezintă succint probleme, urmând să finalizeze raportul Corpul de Control”, a declarat miercuri ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, cu ocazia prezentării bilanţului la şase luni de mandat. Pintea a precizat că încă nu există o prioritizare a... citeste mai mult

