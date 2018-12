Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a vorbit, marți, la Antena 3, despre polemica apărută pe tema imunoglobulinei.

„Am senzația că cineva își dorește în permanență o criză. Prin acest comunicat, am dorit să arătăm că nu există nicio criză. Avem șase tipuri de imunoglobulină. Sunt proceduri, sunt reguli pe care doar trebuie să le respectăm. Am ales să dau acest comunicat că există un spital care publică pe rețelele de socializare că Ministerul Sănătății are o problemă. Nu are nicio problemă. Pot să recunosc când există o problemă. Pacientul este în centrul Sistemului. Unii uită acest lucru. Nu putem sancționa la nesfârșit”, a spus Sprina Pintea, la... citeste mai mult

