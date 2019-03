Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat marţi că acordul cu Ungaria privind transplantul pulmonar va fi semnat la sfârşitul lunii mai, după ce va exista şi procedura prin care pacienţii români vor merge pentru a face intervenţiile în ţara vecină.

Sorina Pintea, întâlnire cu prof. dr. Miklos Kasler, ministrul Sănătății din Ungaria / FOTO: www.facebook.com/Ministerul-Sănătăţii-România "Am fost ieri în Ungaria şi am discutat cu omologul meu, domnul ministru Miklos Kasler, de posibilitatea semnării unui acord privind efectuarea de transplant pulmonar pacienţilor din România şi nu numai. Am discutat şi despre achiziţia comună de medicamente, despre probleme... citeste mai mult

