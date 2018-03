Ministrul pentru Mediul de Afaceri: Cred ca programul `Prima casa` va continua atata timp cat va fi necesar in piata Programul "Prima casa" va continua pana in 2021, dar este posibil ca acesta sa continue atat timp cat va fi necesar in piata, a declarat, vineri, Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, la forumul "Piata imobiliara: tendinte si obiective pentru 2018".

